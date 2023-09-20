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В Екатеринбурге сроят «детскую» автозаправку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В парке Академического района Екатеринбурга, неподалеку от храма на улице Академика Парина, строят «детскую» автозаправку, на которой детей планируют учить правилам дорожной безопасности.
Об этом рассказала начальник отделения пропаганды свердловской ГИБДД Галина Кравченко порталу «Е1». Известно, что на детской заправочной станции будут стоять игрушечные машинки, которые должны будут помочь в обучении правилам дорожного движения.
Открытие игрушечной заправки запланировано на 1 октября в День района. Площадку устанавливает «Лукойл» при поддержке регионального УИБДД.
Об этом рассказала начальник отделения пропаганды свердловской ГИБДД Галина Кравченко порталу «Е1». Известно, что на детской заправочной станции будут стоять игрушечные машинки, которые должны будут помочь в обучении правилам дорожного движения.
Открытие игрушечной заправки запланировано на 1 октября в День района. Площадку устанавливает «Лукойл» при поддержке регионального УИБДД.
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