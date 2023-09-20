Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге сроят «детскую» автозаправку

12.35 Суббота, 23 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В парке Академического района Екатеринбурга, неподалеку от храма на улице Академика Парина, строят «детскую» автозаправку, на которой детей планируют учить правилам дорожной безопасности.

Об этом рассказала начальник отделения пропаганды свердловской ГИБДД Галина Кравченко порталу «Е1». Известно, что на детской заправочной станции будут стоять игрушечные машинки, которые должны будут помочь в обучении правилам дорожного движения.

Открытие игрушечной заправки запланировано на 1 октября в День района. Площадку устанавливает «Лукойл» при поддержке регионального УИБДД.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:32 В Свердловской области задержали мужчину из-за вызывающего поведения
21:04 Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль
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17:22 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
16:21 Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
15:51 Еще на девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:27 В Верхней Пышме будут судить виновника смертельного ДТП
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