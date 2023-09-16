Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вновь пытаются «торгануть» пустующим зданием гостиницы «Мадрид», что на Уралмаше. Объект коммерчески непривлекателен, поэтому прежние попытки оборачивались пшыком.Гостиница «Мадрид» — здание большое, просторное и красивое. При этом старое и давно разваливающееся в бесхозности. К тому же оно обладает статусом объекта культурного наследия, что на потенциального арендатора накладывает дополнительные ограничения и обязанности. Эти обстоятельства так сильно отталкивают, что не находится желающих арендовать гостиницу на 49 лет и всего за 1 символический рубль (при том, что кадастровая стоимость достигает почти 250 миллионов рублей).Лот торгов содержит такие данные, что их можно счесть антирекламой архитектурного объекта: «Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки: гостиница «Мадрид» общей площадью 9210,5 квадратных метров», находящееся в неудовлетворительном состоянии».Но главный отталкивающий момент для аренды «Мадрида» заключается в обязательстве, которое должен взять на себя арендатор: провести восстановительные работы на объекте недвижимости.