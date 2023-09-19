Двух новых подопечных екатеринбургской «Кляксы» предстоит избавлять от травм

Меж тем, у «Кляксы» копятся долги перед клиникой. «Мы финансово вообще не справляемся. Мы пользуемся тем, что Клиника Доктора Тебенькова, ни разу не отказала нам в приёме пострадавших. Но долги надо гасить. Мы редко кричим «СОС», но ситуация такая, что на фоне долгов едут новые и долг перед клиникой растет в геометрической прогрессии», — сообщают из «Кляксы».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По два-три новых животных появляется ежедневно у екатеринбургского приюта «Клякса». Новое пополнение — два травмированных кота, которые требуют операций и восстановленияОдин из новичков — местный, екатеринбургский. Его нашли на проспекте Космонавтов совершенно обездвиженным. В клинике доктора Тебенькова сумели определить, что у бедолаги сломана челюсть и наблюдается проблема с задними лапами. Чтобы понять, какая именно, предстоит производить более глубокие исследования и делать рентген. Пока же состояние Серого (так назвали котика) стабилизировали.Второго кота привезли из Полевского у него тоже перелом челюсти. Кота, который из-за «солнечного» оттенка получил имя «Апельсин» готовят к операции.Реквизиты для оказания помощи приюту для травмированных животных прежние:номер счета сбербанка привязан к номеру +79126025666Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет№ 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН 7702070139,КПП 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет40701810700630000007«Благотворительный фонд Клякса»