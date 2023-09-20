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Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы Дерябиной.
Так, участок Зоологической – от дома №2 до Серафимы Дерябиной – и дублер улицы Серафимы Дерябиной – от дома № 30 до дома № 30 «б» – будет закрыт для транспорта до 31 октября.
Напомним, что перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
Так, участок Зоологической – от дома №2 до Серафимы Дерябиной – и дублер улицы Серафимы Дерябиной – от дома № 30 до дома № 30 «б» – будет закрыт для транспорта до 31 октября.
Напомним, что перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
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