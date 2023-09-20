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На выходных в Свердловской области потеплеет до +24°С
Фото: Вечерние ведомости
«Бабье лето» задерживается в Свердловской области. На выходных в регионе воздух прогреется до +24°С.
В субботу, 23 сентября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 3…8°С, местами заморозки до -2°С. Днем 14…19°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, в горах местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 6…8°С, днем 16…18°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 24 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4…9°С, на крайнем юге до 13°С. Днем 19…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 11…13°С, днем 21…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 23 сентября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 3…8°С, местами заморозки до -2°С. Днем 14…19°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, в горах местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 6…8°С, днем 16…18°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 24 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4…9°С, на крайнем юге до 13°С. Днем 19…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 11…13°С, днем 21…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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