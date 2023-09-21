На перекрестке Токарей – Крауля в Екатеринбурге появилась «вафельная разметка»





– заявили в ГИБДД. «Новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Токарей – Крауля появилась «вафельная разметка». Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Согласно пункту 13.2 ПДД РФ, выезжать на перекресток, где есть «вафельная разметка» запрещается, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться – тогда водитель будет мешать проезду других машин.За остановку на «вафельной разметке» предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.