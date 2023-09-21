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На перекрестке Токарей – Крауля в Екатеринбурге появилась «вафельная разметка»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на перекрестке Токарей – Крауля появилась «вафельная разметка». Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Согласно пункту 13.2 ПДД РФ, выезжать на перекресток, где есть «вафельная разметка» запрещается, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться – тогда водитель будет мешать проезду других машин.
За остановку на «вафельной разметке» предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
«Новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35»,
– заявили в ГИБДД.
Согласно пункту 13.2 ПДД РФ, выезжать на перекресток, где есть «вафельная разметка» запрещается, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться – тогда водитель будет мешать проезду других машин.
За остановку на «вафельной разметке» предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
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