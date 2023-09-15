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Коридор берёзовской больницы украсили «наивными» портретами знаменитостей
Фото: официальный сайт Клиники института мозга / www.neuro-ural.ru
С этого месяца посетителей Клиники института мозга в Берёзовском будут отвлекать от проблем со здоровьем симпатичные и забавные дружеские шаржи на различных знаменитостей. Их подарил лечебному заведению врач-стоматолог по профессии и художник душой Евгений Смелянский.
Стену в коридоре клиники теперь украшают графические портреты Юрия Никулина, Михаила Жванецкого, Иосифа Бродского, Андрея Сахарова. Опытный стоматолог из Нижнего Тагила Евгений Смелянский неожиданно для самого себя начал рисовать знаменитостей всего пару лет назад, да так втянулся, что из его работ можно составлять выставки. Одна из таких выставок не так давно проходила в Музее наивного искусства, другая в Ельцин Центре.
Свои портреты Евгений Смелянский рисует обычной шариковой ручкой. Одним из героев его забавной графики стал директор берёзовской Клиники Андрей Белкин, которого художник-стоматолог увидел в образе Наполеона, — сообщает официальный сайт Клиники института мозга.
Стену в коридоре клиники теперь украшают графические портреты Юрия Никулина, Михаила Жванецкого, Иосифа Бродского, Андрея Сахарова. Опытный стоматолог из Нижнего Тагила Евгений Смелянский неожиданно для самого себя начал рисовать знаменитостей всего пару лет назад, да так втянулся, что из его работ можно составлять выставки. Одна из таких выставок не так давно проходила в Музее наивного искусства, другая в Ельцин Центре.
Свои портреты Евгений Смелянский рисует обычной шариковой ручкой. Одним из героев его забавной графики стал директор берёзовской Клиники Андрей Белкин, которого художник-стоматолог увидел в образе Наполеона, — сообщает официальный сайт Клиники института мозга.
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