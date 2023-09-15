Возрастное ограничение 18+
В библиотеке Белинского любителей чтения научат сохранять зрение
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Страшная болезнь глаз — глаукома — станет «героиней» четверговой лекции. Мероприятие пройдёт в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Белинского в рамках цикла «ПРОзрение с Профессорской-Плюс».
Своими знаниями и опытом в четверг, 22 сентября, с посетителями библиотеки поделится лазерный хирург и глаукомотолог Андрей Степичев. Он расскажет, в чём главная опасность глаукомы и какими методами пользуется современная медицина, чтобы обнаружить болезнь на ранних подступах. Другие темы его лекции — передовые методы лечения глаукомы и способы профилактики. Начало лекции в 18:00. Место проведения — крнференц-зал на втором этаже пристроя к основному зданию.
Цикл лекций под общим названием «ПРОзрение с Профессорской-Плюс» Белинка проводит совместно с екатеринбургской офтальмологической клиникой, расположенной в Екатеринбурге на улице Профессорская. На прошлой, летней лекции цикла врачи просвещали читателей Белинки относительно катаракты.
Своими знаниями и опытом в четверг, 22 сентября, с посетителями библиотеки поделится лазерный хирург и глаукомотолог Андрей Степичев. Он расскажет, в чём главная опасность глаукомы и какими методами пользуется современная медицина, чтобы обнаружить болезнь на ранних подступах. Другие темы его лекции — передовые методы лечения глаукомы и способы профилактики. Начало лекции в 18:00. Место проведения — крнференц-зал на втором этаже пристроя к основному зданию.
Цикл лекций под общим названием «ПРОзрение с Профессорской-Плюс» Белинка проводит совместно с екатеринбургской офтальмологической клиникой, расположенной в Екатеринбурге на улице Профессорская. На прошлой, летней лекции цикла врачи просвещали читателей Белинки относительно катаракты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ирбит на два дня вернётся в столетнее прошлое
15 сентября 2023
15 сентября 2023
Великую кинематографическую чету помянут в Ельцин Центре
12 сентября 2023
12 сентября 2023
Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
15 сентября 2023
15 сентября 2023