В библиотеке Белинского любителей чтения научат сохранять зрение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшная болезнь глаз — глаукома — станет «героиней» четверговой лекции. Мероприятие пройдёт в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Белинского в рамках цикла «ПРОзрение с Профессорской-Плюс».Своими знаниями и опытом в четверг, 22 сентября, с посетителями библиотеки поделится лазерный хирург и глаукомотолог Андрей Степичев. Он расскажет, в чём главная опасность глаукомы и какими методами пользуется современная медицина, чтобы обнаружить болезнь на ранних подступах. Другие темы его лекции — передовые методы лечения глаукомы и способы профилактики. Начало лекции в 18:00. Место проведения — крнференц-зал на втором этаже пристроя к основному зданию.Цикл лекций под общим названием «ПРОзрение с Профессорской-Плюс» Белинка проводит совместно с екатеринбургской офтальмологической клиникой, расположенной в Екатеринбурге на улице Профессорская. На прошлой, летней лекции цикла врачи просвещали читателей Белинки относительно катаракты.