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Еще одна маленькая свердловчанка получила компенсацию за нападение собаки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Полевского выплатила 30 тысяч рублей компенсации пятилетней девочке, на которую напала бродячая собака.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что местная жительница на перроне в селе Мраморское вывела дочь из вагона, а сама задержалась, забирая из поезда свою сумку. В это время к дочери подбежала бродячая собака. Малышка решила погладить собаку, но та укусила ее за лицо. В результате девочка получила нагноившуюся укушенную рану лица.
Девочку увезли в Полевскую горбольницу, а затем ее направили для консультации в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Там ребенок находился на стационарном лечении и был вынужден пройти курс вакцинаций и уколов.
Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с администрации Полевского ГО компенсации морального вреда в пользу девочки. Полевской городской суд взыскал с мэрии 30 тысяч рублей. Администрация Полевского уже выплатила деньги ребенку.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что местная жительница на перроне в селе Мраморское вывела дочь из вагона, а сама задержалась, забирая из поезда свою сумку. В это время к дочери подбежала бродячая собака. Малышка решила погладить собаку, но та укусила ее за лицо. В результате девочка получила нагноившуюся укушенную рану лица.
Девочку увезли в Полевскую горбольницу, а затем ее направили для консультации в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Там ребенок находился на стационарном лечении и был вынужден пройти курс вакцинаций и уколов.
«Вопреки требованиям закона, в указанный период администрацией Полевского городского округа действенные меры по отлову бездомных животных на территории города не принимались, что не позволило обеспечить безопасное нахождение граждан на территории муниципалитета»,
– заявили в прокуратуре.
Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с администрации Полевского ГО компенсации морального вреда в пользу девочки. Полевской городской суд взыскал с мэрии 30 тысяч рублей. Администрация Полевского уже выплатила деньги ребенку.
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