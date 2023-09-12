Еще одна маленькая свердловчанка получила компенсацию за нападение собаки





– заявили в прокуратуре. «Вопреки требованиям закона, в указанный период администрацией Полевского городского округа действенные меры по отлову бездомных животных на территории города не принимались, что не позволило обеспечить безопасное нахождение граждан на территории муниципалитета»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Полевского выплатила 30 тысяч рублей компенсации пятилетней девочке, на которую напала бродячая собака.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что местная жительница на перроне в селе Мраморское вывела дочь из вагона, а сама задержалась, забирая из поезда свою сумку. В это время к дочери подбежала бродячая собака. Малышка решила погладить собаку, но та укусила ее за лицо. В результате девочка получила нагноившуюся укушенную рану лица.Девочку увезли в Полевскую горбольницу, а затем ее направили для консультации в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Там ребенок находился на стационарном лечении и был вынужден пройти курс вакцинаций и уколов.Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с администрации Полевского ГО компенсации морального вреда в пользу девочки. Полевской городской суд взыскал с мэрии 30 тысяч рублей. Администрация Полевского уже выплатила деньги ребенку.