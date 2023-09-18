Уральские врачи провели сложнейшую операцию новорожденной





– рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 ОДКБ Владислав Чудаков. «При такой патологии ребенок может дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких или других устройств респираторной помощи. Единственным возможным вариантом коррекции данного порока является редкая и сложная операция по фиксации аорты к задней стенки грудины – торакоскопическая аортостернопексия»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области детские хирурги ОДКБ совместно с главврачом Иркутской областной детской клинической больницы и членом-корреспондентом РАН Юрием Козловым провели операцию, подарив новорожденной девочке способность самостоятельно дышать.Как сообщили в департаменте информполитики региона, врачи диагностировали у маленькой пациентки врожденный порок развития пищевода, при котором его верхняя и нижняя части разделены. В первые сутки жизни младенцу провели операцию для корректировки патологии. Но после вмешательства медики обнаружили еще одну проблему – так называемое «мягкое горло», которое затрудняет дыхание.Врачи восстановили просвет трахеи новорожденной с помощью фиксации аорты на задней стенке грудины. Операцию удалось выполнить малотравматичным способом – без больших разрезов.Такие операции в России выполняют всего несколько специалистов. В их числе – главный врач Иркутской ОДКБ, профессор Юрий Козлов. Он оперативно прибыл в Екатеринбург и вместе с Владиславом Чудаковым провел маленькой свердловчанке операциюСейчас трехмесячная девочка постепенно привыкает дышать без аппарата ИВЛ. Малышка еще находится под наблюдением врачей, они контролируют динамику ее состояния.