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Уральские врачи провели сложнейшую операцию новорожденной

14.57 Четверг, 21 сентября 2023
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области детские хирурги ОДКБ совместно с главврачом Иркутской областной детской клинической больницы и членом-корреспондентом РАН Юрием Козловым провели операцию, подарив новорожденной девочке способность самостоятельно дышать.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, врачи диагностировали у маленькой пациентки врожденный порок развития пищевода, при котором его верхняя и нижняя части разделены. В первые сутки жизни младенцу провели операцию для корректировки патологии. Но после вмешательства медики обнаружили еще одну проблему – так называемое «мягкое горло», которое затрудняет дыхание.

«При такой патологии ребенок может дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких или других устройств респираторной помощи. Единственным возможным вариантом коррекции данного порока является редкая и сложная операция по фиксации аорты к задней стенки грудины – торакоскопическая аортостернопексия»,

– рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 ОДКБ Владислав Чудаков.


Врачи восстановили просвет трахеи новорожденной с помощью фиксации аорты на задней стенке грудины. Операцию удалось выполнить малотравматичным способом – без больших разрезов.

Такие операции в России выполняют всего несколько специалистов. В их числе – главный врач Иркутской ОДКБ, профессор Юрий Козлов. Он оперативно прибыл в Екатеринбург и вместе с Владиславом Чудаковым провел маленькой свердловчанке операцию

Сейчас трехмесячная девочка постепенно привыкает дышать без аппарата ИВЛ. Малышка еще находится под наблюдением врачей, они контролируют динамику ее состояния.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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