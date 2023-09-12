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Билеты до малых городов нарисовали на заборе у Южного автовокзала Екатеринбурга
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧО»
На заборе у Южного автовокзала Екатеринбурга нарисовали билеты до малых городов, чтобы привлечь в них туристов.
В пресс-службе фестиваля паблик-арта «ЧО» рассказали, что 18 билетов из Екатеринбурга на заборе здания на 8 Марта, 158 нарисовала нижегородская художница Катя Гущина. В каждом билете спрятана история о городе, его «фишка» и личные комментарии.
Среди 18 реальных городов спрятался один вымышленный. Екатеринбуржцам предлагают его найти.
В пресс-службе фестиваля паблик-арта «ЧО» рассказали, что 18 билетов из Екатеринбурга на заборе здания на 8 Марта, 158 нарисовала нижегородская художница Катя Гущина. В каждом билете спрятана история о городе, его «фишка» и личные комментарии.
«Забор из более чем 30 секций – это результат исследования городов Свердловской области глазами уральских подростков»,
– отметили в пресс-службе фестиваля.
Среди 18 реальных городов спрятался один вымышленный. Екатеринбуржцам предлагают его найти.
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