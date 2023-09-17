Комендантский час для детей в Екатеринбурге станет наступать с 22.00

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 октября комендантский час для детей младше 16 лет будет проходить с 22.00 до 06.00. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.Напомним, что в Екатеринбурге с 1 апреля по 30 сентября комендантский час действует с 23.00 до 06.00, а с 1 октября по 31 марта – с 22.00 до 06.00.Детям младше 16 лет в этот период запрещается находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. В противном случае их могут задержать полицейские, чтобы передать родителям. При этом родителям будет грозить штраф, а дети окажутся на учете в отделении инспекции по делам несовершеннолетних.