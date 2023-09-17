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В ГИБДД Свердловской области произошел технический сбой
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Госавтоинспекции Свердловской области сегодня произошел технический сбой при оказании госуслуг по регистрации машин, выдаче водительских удостоверений и приема экзаменов.
В связи с этим государственные услуги временно не оказывались во всех отделения РЭО свердловской Госавтоинспекции.
Спустя час в региональном управлении ГИБДД заявили, что работа сервисов полностью восстановлена.
В связи с этим государственные услуги временно не оказывались во всех отделения РЭО свердловской Госавтоинспекции.
Спустя час в региональном управлении ГИБДД заявили, что работа сервисов полностью восстановлена.
«Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, приема экзаменов проводится в штатном режиме»,
– сообщили в ГИБДД.
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