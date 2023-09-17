В ГИБДД Свердловской области произошел технический сбой





– сообщили в ГИБДД. «Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, приема экзаменов проводится в штатном режиме»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Госавтоинспекции Свердловской области сегодня произошел технический сбой при оказании госуслуг по регистрации машин, выдаче водительских удостоверений и приема экзаменов.В связи с этим государственные услуги временно не оказывались во всех отделения РЭО свердловской Госавтоинспекции.Спустя час в региональном управлении ГИБДД заявили, что работа сервисов полностью восстановлена.