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Екатеринбургские туристы застряли в Бухаре из-за поломки самолета
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские туристы не могут вернуться из Бухары домой. Самолет не вылетел из-за поломки.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь сегодня в 03.50. Но из-за поломки самолета, рейс перенесли.
Как пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев, пассажиры час просидели в самолете, а потом их высадили обратно в аэропорт. Пассажиры заявляют, что им не сообщают, когда все-таки будет вылет, а также не предоставляют воду, питание и отель.
Уточняется, что местные деньги обменить негде, а карты в магазинах принимают только узбекские.
Позже стало известно, что пассажирам все же выделили места в гостинице. Домой их должен увезти резервный борт, но когда именно – не уточнили.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь сегодня в 03.50. Но из-за поломки самолета, рейс перенесли.
Как пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев, пассажиры час просидели в самолете, а потом их высадили обратно в аэропорт. Пассажиры заявляют, что им не сообщают, когда все-таки будет вылет, а также не предоставляют воду, питание и отель.
Уточняется, что местные деньги обменить негде, а карты в магазинах принимают только узбекские.
Позже стало известно, что пассажирам все же выделили места в гостинице. Домой их должен увезти резервный борт, но когда именно – не уточнили.
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