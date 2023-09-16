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Волонтёры объявили ближайшую субботу экоднём в Калиновском лесопарке
Фото Антона Каптелова
На «Экодень в Калиновском» приглашают 23 сентября всех желающих самые активные любители природы Екатеринбурга. Программа мероприятия короткая, зато полезная для экологической обстановки уральской столицы и познавательная для участников.
Главный пункт «Экодня в Калиновском» — уборка мусора на тропах лесопарка (который, напомним, территориально попадает в Орджоникидзевский административный район города). Осень — пора последних субботников в природных зонах перед приходом снегопадов, а Калиновский, в силу своей популярности, страдает и от брошенных несознательными гражданами бутылок, и от стихийных свалок, устраиваемых не менее несознательными организациями.
Другим важным пунктом «Экодня» станет высадка молоденьких деревьев на месте лесного пожара. Она будет проходить одновременно с уборкой мусора, поэтому волонтёрам предстоит определиться, чем именно они хотят помочь лесу — избавлением от ненужного или привнесением необходимого.
Закончится «Экодень в Калиновском» прогулкой по лесопарку. Её проведёт активист «Хранителей троп Урала» Евгений Скворцов. Попутно он расскажет участникам об особенностях Калиновского леса, покажет наиболее примечательные места.
В организации и поддержке «Экодня» участвуют государственные, коммерческие и волонтёрские структуры. Помимо упомянутых «Хранителей троп Урала», это «Рыбалка на Калиновке», «ЭкоДозор», Общественный совет Калиновского лесопарка, Комитет по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга, Дирекция лесных парков.
Заявить своё желание поучаствовать в «Экодне» можно по ссылке.
Главный пункт «Экодня в Калиновском» — уборка мусора на тропах лесопарка (который, напомним, территориально попадает в Орджоникидзевский административный район города). Осень — пора последних субботников в природных зонах перед приходом снегопадов, а Калиновский, в силу своей популярности, страдает и от брошенных несознательными гражданами бутылок, и от стихийных свалок, устраиваемых не менее несознательными организациями.
Другим важным пунктом «Экодня» станет высадка молоденьких деревьев на месте лесного пожара. Она будет проходить одновременно с уборкой мусора, поэтому волонтёрам предстоит определиться, чем именно они хотят помочь лесу — избавлением от ненужного или привнесением необходимого.
Закончится «Экодень в Калиновском» прогулкой по лесопарку. Её проведёт активист «Хранителей троп Урала» Евгений Скворцов. Попутно он расскажет участникам об особенностях Калиновского леса, покажет наиболее примечательные места.
В организации и поддержке «Экодня» участвуют государственные, коммерческие и волонтёрские структуры. Помимо упомянутых «Хранителей троп Урала», это «Рыбалка на Калиновке», «ЭкоДозор», Общественный совет Калиновского лесопарка, Комитет по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга, Дирекция лесных парков.
Заявить своё желание поучаствовать в «Экодне» можно по ссылке.
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