Автоинспекторы оштрафовали одного из гонщиков, устроивших «дрифт» в центре Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге группа гонщиков, судя по всему, пересмотрела «Форсаж» и в ночь на 17 сентября устроила показной «дрифт» на перекрестке Малышева – 8 Марта.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что одного из дрифтеров – водителя BMW 3 – уже установили. Им оказался 30-летний житель Верхней Пышмы со стажем вождения 11 лет. Он отметил, что в дрифтинге имеет опыт вождения 12 лет.На вопрос автоинспекторов, почему он выбрал для дрифта центр города, а не специализированную площадку, гонщик ответил: «Мы контролировали весь процесс, смотрели именно сколько по времени горит светофор».Мужчину оштрафовали на 1500 рублей по статье 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».