Возрастное ограничение 18+
Автоинспекторы оштрафовали одного из гонщиков, устроивших «дрифт» в центре Екатеринбурга
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге группа гонщиков, судя по всему, пересмотрела «Форсаж» и в ночь на 17 сентября устроила показной «дрифт» на перекрестке Малышева – 8 Марта.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что одного из дрифтеров – водителя BMW 3 – уже установили. Им оказался 30-летний житель Верхней Пышмы со стажем вождения 11 лет. Он отметил, что в дрифтинге имеет опыт вождения 12 лет.
На вопрос автоинспекторов, почему он выбрал для дрифта центр города, а не специализированную площадку, гонщик ответил: «Мы контролировали весь процесс, смотрели именно сколько по времени горит светофор».
Мужчину оштрафовали на 1500 рублей по статье 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что одного из дрифтеров – водителя BMW 3 – уже установили. Им оказался 30-летний житель Верхней Пышмы со стажем вождения 11 лет. Он отметил, что в дрифтинге имеет опыт вождения 12 лет.
На вопрос автоинспекторов, почему он выбрал для дрифта центр города, а не специализированную площадку, гонщик ответил: «Мы контролировали весь процесс, смотрели именно сколько по времени горит светофор».
Мужчину оштрафовали на 1500 рублей по статье 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подростки на электросамокате выехали на дорогу в Екатеринбурге и попали под колеса машины
19 сентября 2023
19 сентября 2023
Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД
13 сентября 2023
13 сентября 2023
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Еще у одного екатеринбуржца конфисковали машину за пьяное вождение
15 сентября 2023
15 сентября 2023