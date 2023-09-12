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Улицу Сакко и Ванцетти перекроют в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекроют участок улицы Сакко и Ванцетти – от Антона Валека до проспекта Ленина. В связи с этим изменится схема движения автобуса №46.
Перекрытие требуется для строительства тепловой сети. Ограничения будут действовать с 22 сентября по 31 октября.
Автобус №46 в этот период будет ездить от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ «Лента» по улицам Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекта Ленина.
Перекрытие требуется для строительства тепловой сети. Ограничения будут действовать с 22 сентября по 31 октября.
Автобус №46 в этот период будет ездить от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ «Лента» по улицам Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекта Ленина.
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