Улицу Сакко и Ванцетти перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Сакко и Ванцетти – от Антона Валека до проспекта Ленина. В связи с этим изменится схема движения автобуса №46.Перекрытие требуется для строительства тепловой сети. Ограничения будут действовать с 22 сентября по 31 октября.Автобус №46 в этот период будет ездить от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ «Лента» по улицам Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекта Ленина.