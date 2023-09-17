Следователи Лесного расследуют смерть ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уголовное дело заведено следственным отделом по ЗАТО город Лесной СУ СКР по Свердловской области по факту гибели ребёнка. В одной из местных больниц умерла девочка, которой не исполнилось и года.Девочки Насти не стало летом этого года. Она захворала в июле, поэтому родители обратились в больницу. Врачи объясняли сонливость, лёгкий кашель и отдышку то на жаркую погоду, то на режущие зубки. И только когда у ребёнка появилась рвота, её направили в стационар, поставив диагнозы «ОРВИ» и «острая почечная недостаточность», — рассказывает со слов мамы умершей девочки издание «Открытый Лесной».Девочка Настя с мамой оказались в стационаре детского отделения ЦМСЧ №91 в последний день июля. А в первый день августа ребёнок скончался, так и не получив от российской медицины ничего, кроме осмотра дежурным врачом и забора анализов.По вышеописанным событиям следственный комитет и проводит расследование. Сотрудникам следственного отдела по ЗАТО город Лесной СУ СК России по Свердловской области предстоит выяснить все обстоятельства гибели маленького ребёнка и дать оценку действиям (или бездействию) медперсонала больницы. Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).