Возрастное ограничение 18+
Участок трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют на один час
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассе Екатеринбург – Тюмень в среду, 20 сентября, на один час ограничат движение. Об этом предупреждает Уралуправтодор.
На 176-м километре трассы будут проводиться работы по демонтажу балок пролетных строений на путепроводе через железную дорогу. С 13.00 до 14.00 движение транспорта на участке будет закрыто.
Объехать закрытый участок можно будет по Кирова, Ленина, Некрасова в Пышме и региональной автодороге «Пышма – с. Чупино – с. Яр – с. Куяровское».
На 176-м километре трассы будут проводиться работы по демонтажу балок пролетных строений на путепроводе через железную дорогу. С 13.00 до 14.00 движение транспорта на участке будет закрыто.
Объехать закрытый участок можно будет по Кирова, Ленина, Некрасова в Пышме и региональной автодороге «Пышма – с. Чупино – с. Яр – с. Куяровское».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На трассе Пермь – Екатеринбург снова ограничат движение
13 сентября 2023
13 сентября 2023
На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Три грузовика столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург
13 сентября 2023
13 сентября 2023
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
11 сентября 2023
11 сентября 2023