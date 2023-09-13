Участок трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют на один час

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень в среду, 20 сентября, на один час ограничат движение. Об этом предупреждает Уралуправтодор.На 176-м километре трассы будут проводиться работы по демонтажу балок пролетных строений на путепроводе через железную дорогу. С 13.00 до 14.00 движение транспорта на участке будет закрыто.Объехать закрытый участок можно будет по Кирова, Ленина, Некрасова в Пышме и региональной автодороге «Пышма – с. Чупино – с. Яр – с. Куяровское».