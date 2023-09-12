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Прокуратура подала в суд на УМВД по Екатеринбургу из-за ненадлежащих условий в спецприёмнике
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Екатеринбурга подала в суд на городское управление МВД с требованием привести в соответствие спецприёмник на Елизавете, в котором отбывают наказание подвергнутые административному аресту лица.
Ранее «Вечерние ведомости» неоднократно сообщали о нарушении прав отбывающих арест в спецприёмнике на Елизаветинском шоссе — люди жаловались на холод, сырость и отсутствие горячей воды. Ситуация стала известна широкой общественности после того как в спецприёмник стали систематически сажать активистов, юристов и правозащитников. Они подали серию исков к УМВД, и поначалу суды взыскивали с полицейского ведомства в пользу административно-арестованных денежные компенсации до 55 тысяч рублей (из расчёта 1,5 тысячи рублей за день содержания в ненадлежащих условиях). Однако потом практика сломалась, и суды стали «оценивать» 1 день в спецприёмнике чуть более чем в 200 рублей.
Несмотря на серию проигранных судов, УМВД не делало ремонт в спецприёмнике, чтобы привести его помещения в соответствие санитарным нормам — полиция сетовала на ГУФСИН, которому принадлежат помещения. Год назад на тот момент действующий депутат гордумы Алексей Холодарёв заявил, что вышел из спецприёмника заражённый коронавирусом. Предположительно, причиной этого могло стать отсутствие приточно-вытяжной вентиляции в здании.
Начальнику УМВД по Екатеринбургу в конце 2022 года было внесено прокурорское представление из-за ситуации в спецприёмнике, однако и после этого проблемы не были решены. Теперь прокуратура будет добиваться этого через суд. Первое заседание состоится 18 сентября в 15.30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Юрист и правозащитница Вера Мангилева, представлявшая интересы отбывших административный арест в спецприёмнике в делах против УМВД, собирается привлечь бывших арестантов в дело для поддержки иска прокуратуры.
Ранее «Вечерние ведомости» неоднократно сообщали о нарушении прав отбывающих арест в спецприёмнике на Елизаветинском шоссе — люди жаловались на холод, сырость и отсутствие горячей воды. Ситуация стала известна широкой общественности после того как в спецприёмник стали систематически сажать активистов, юристов и правозащитников. Они подали серию исков к УМВД, и поначалу суды взыскивали с полицейского ведомства в пользу административно-арестованных денежные компенсации до 55 тысяч рублей (из расчёта 1,5 тысячи рублей за день содержания в ненадлежащих условиях). Однако потом практика сломалась, и суды стали «оценивать» 1 день в спецприёмнике чуть более чем в 200 рублей.
Несмотря на серию проигранных судов, УМВД не делало ремонт в спецприёмнике, чтобы привести его помещения в соответствие санитарным нормам — полиция сетовала на ГУФСИН, которому принадлежат помещения. Год назад на тот момент действующий депутат гордумы Алексей Холодарёв заявил, что вышел из спецприёмника заражённый коронавирусом. Предположительно, причиной этого могло стать отсутствие приточно-вытяжной вентиляции в здании.
Представление от прокуратуры начальнику УМВД по Екатеринбургу из-за ненадлежащих условий в спецприёмнике.
Начальнику УМВД по Екатеринбургу в конце 2022 года было внесено прокурорское представление из-за ситуации в спецприёмнике, однако и после этого проблемы не были решены. Теперь прокуратура будет добиваться этого через суд. Первое заседание состоится 18 сентября в 15.30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Исковые требования прокуратуры к городскому УМВД.
Юрист и правозащитница Вера Мангилева, представлявшая интересы отбывших административный арест в спецприёмнике в делах против УМВД, собирается привлечь бывших арестантов в дело для поддержки иска прокуратуры.
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