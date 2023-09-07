Порядка 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» в Екатеринбурге





– сказали в ДИПе. «Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете – вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге состоялся старт «Кросса наций». В массовом забеге приняли участие порядка 20 тысяч человек из 78 муниципалитетов Свердловской области.Старт был организован на площади Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. В 09.45 был объявлен старт, в котором для женщин предусмотрена дистанция в восемь километров, а для мужчин – 12 километров. В 11.30 состоялась торжественная церемония открытия, а сразу после нее – старт почетных участников забега на два километра. Старт массового забега объявили в 12.00. Победителей наградили в 13.10.Каждому участнику предоставили стартовый и финишный пакеты, заявили в департаменте информационной политики региона.