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Порядка 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге состоялся старт «Кросса наций». В массовом забеге приняли участие порядка 20 тысяч человек из 78 муниципалитетов Свердловской области.
Старт был организован на площади Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. В 09.45 был объявлен старт, в котором для женщин предусмотрена дистанция в восемь километров, а для мужчин – 12 километров. В 11.30 состоялась торжественная церемония открытия, а сразу после нее – старт почетных участников забега на два километра. Старт массового забега объявили в 12.00. Победителей наградили в 13.10.
Каждому участнику предоставили стартовый и финишный пакеты, заявили в департаменте информационной политики региона.
Старт был организован на площади Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. В 09.45 был объявлен старт, в котором для женщин предусмотрена дистанция в восемь километров, а для мужчин – 12 километров. В 11.30 состоялась торжественная церемония открытия, а сразу после нее – старт почетных участников забега на два километра. Старт массового забега объявили в 12.00. Победителей наградили в 13.10.
Каждому участнику предоставили стартовый и финишный пакеты, заявили в департаменте информационной политики региона.
«Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете – вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия»,
– сказали в ДИПе.
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