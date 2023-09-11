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Затопление мешает жильцам дома в Нижней Салде воспользоваться подвалом
Фото: «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда»
Жители дома №48 на улице Ломоносова в Нижней Салде жалуются на затопленный подвал. Даже когда представители ЖКХ попытались откачать воду, изменений никто не заметил.
О плачевной ситуации с «утонувшим» подвалом сообщил через группу в «ВК» один из жильцов упомянутого дома. По его словам, на очередную жалобу в ЖКХ к зданию подогнали спецтехнику, только это не помогло.
Жильцы дома, отчаявшись добиться от ответственных лиц осушения подвала миром, уже готовят обращения в санэпидстанцию и прокуратуру.
О плачевной ситуации с «утонувшим» подвалом сообщил через группу в «ВК» один из жильцов упомянутого дома. По его словам, на очередную жалобу в ЖКХ к зданию подогнали спецтехнику, только это не помогло.
«Позвонили в ЖКХ, приехала машина. Говорят: сейчас выкачаем воду с колодца и с подвала всё уйдет. Как интересно она уйдёт, если подвал ниже колодца? Ну да ладно выкачали, уехали, в подвале ничего не поменялось. Этим дышат жильцы, дети. Вонь стоит жесткая», — пишет возмущённый житель Нижней Салды в своём сообщении на странице «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда» соцсети «ВКонтакте». Возмущение подкрепляет фотосвидетельствами, на которых запечатлены и затопленные подвальные помещения, и работники ЖКХ, «откачивающие» воду.
Жильцы дома, отчаявшись добиться от ответственных лиц осушения подвала миром, уже готовят обращения в санэпидстанцию и прокуратуру.
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