Ирбит на два дня вернётся в столетнее прошлое

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В беспокойный 1918 год вернётся город Ирбит на следующей неделе. Здесь два дня подряд будет проходить военно-историческое мероприятие, посвящённое событиям Гражданской войны на Урале.В следующие выходные, с 23 по 24 сентября в Ирбите будут демонстрировать вооружение столетней давности, читать лекции и обсуждать, как бурные события нескольких революций и гражданской войны повлияли на развитие Урала и страны в целом, как менялись судьбы отдельного человека и целых семей. Самым познавательным пунктом программы «Ирбитскiй заводъ. Годъ 1918» обещает стать лекция об убийстве членов царской семьи в Алапаевске. У этой лекции сразу три лектора — кандидат исторических наук Иван Сильченко, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов и независимый исследователь Константин Бороздин (Верхняя Пышма).Ну, а самым зрелищным пунктом программы мероприятия станет военно-историческая реконструкция, в ходе которой участники разыграют эпизоды гражданской войны. Организаторы обещают, что в сценах боёв будут задействованы настоящие бронеавтомобили тех лет.Военно-историческое мероприятие «Ирбитскiй заводъ. Годъ 1918» будет проводиться в 13 раз. Ожидается, что в этом году на него съедутся заинтересованные жители разных городов области, в том числе — из Екатеринбурга, Шадринска, Нижнего Тагила, Новоуральска.