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Власти Екатеринбурга отказались от застройки у пляжа Верх-Исетского пруда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга опубликовала результаты общественных обсуждений проекта ВИЗа-Правобережного. Горожан больше всего возмущали планы по застройке участка в районе улицы Фролова, где находится пляж Верх-Исетского пруда. И, кажется, власти прислушались к екатеринбуржцам.
Напомним, что, согласно проекту, планировалось на месте частных одноэтажных жилых домов на берегу Верх-Исетского пруда построить три многоэтажки и паркинг. В этом месте располагается, пожалуй, самый популярный среди горожан пляж. И екатеринбуржцы совсем не обрадовались проекту застройки.
Жители ВИЗа написали открытое письмо в мэрию, а также устроили встречу и собрали 223 подписи против застройки берега пруда 30-этажками. Судя по результатам общественных обсуждений, это сработало.
Всего замечания к проекту отправили 92 человека.
Напомним, что, согласно проекту, планировалось на месте частных одноэтажных жилых домов на берегу Верх-Исетского пруда построить три многоэтажки и паркинг. В этом месте располагается, пожалуй, самый популярный среди горожан пляж. И екатеринбуржцы совсем не обрадовались проекту застройки.
Жители ВИЗа написали открытое письмо в мэрию, а также устроили встречу и собрали 223 подписи против застройки берега пруда 30-этажками. Судя по результатам общественных обсуждений, это сработало.
«Предложение подлежит учету в части исключения размещения многоэтажной жилой застройки и многоуровневого паркинга по улице Фролова. В части сохранения индивидуальной жилой застройки предложение подлежит учету»,
– указано в результатах общественных слушаний.
Всего замечания к проекту отправили 92 человека.
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