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На маршруте «Ласточек» серовского направления ввели дополнительную остановку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области назначили дополнительную остановку «Ласточкам», курсирующим из Екатеринбурга в Серов и Бокситы.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с 22 сентября электрички сообщением «Екатеринбург – Серов» и «Екатеринбург – Бокситы» будут останавливаться на станции Дровяное (поселок Красноярка). Изменения внесены по просьбам жителей.
Отмечается, что в связи с добавлением остановки незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек».
При проезде со станции Дровяное, где нет пригородных касс, пассажиры могут купить билет у контролера-кассира в вагоне без комиссионного сбора.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с 22 сентября электрички сообщением «Екатеринбург – Серов» и «Екатеринбург – Бокситы» будут останавливаться на станции Дровяное (поселок Красноярка). Изменения внесены по просьбам жителей.
Отмечается, что в связи с добавлением остановки незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек».
При проезде со станции Дровяное, где нет пригородных касс, пассажиры могут купить билет у контролера-кассира в вагоне без комиссионного сбора.
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