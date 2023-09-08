На маршруте «Ласточек» серовского направления ввели дополнительную остановку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области назначили дополнительную остановку «Ласточкам», курсирующим из Екатеринбурга в Серов и Бокситы.Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с 22 сентября электрички сообщением «Екатеринбург – Серов» и «Екатеринбург – Бокситы» будут останавливаться на станции Дровяное (поселок Красноярка). Изменения внесены по просьбам жителей.Отмечается, что в связи с добавлением остановки незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек».При проезде со станции Дровяное, где нет пригородных касс, пассажиры могут купить билет у контролера-кассира в вагоне без комиссионного сбора.