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Еще у одного екатеринбуржца конфисковали машину за пьяное вождение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянске осудили жителя Екатеринбурга за повторное пьяное вождение. Его приговорили к обязательным работам, а автомобиль Volvo конфисковали в доход государства.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 16 июля пьяный мужчина сел за руль Volvo S60 и возле дома №8 на улице Шевченко в Невьянске совершил ДТП.
Автоинспекторы отстранили мужчину от управления машиной. Проведенное медицинское освидетельствование установило наличие у водителя алкогольного опьянения.
При этом в марте екатеринбуржца уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа и лишили водительских прав на один год и семь месяцев.
В этот раз Невьянский городской суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два года. Также суд конфисковал в доход государства принадлежащий осужденному автомобиль Volvo S60.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 16 июля пьяный мужчина сел за руль Volvo S60 и возле дома №8 на улице Шевченко в Невьянске совершил ДТП.
Автоинспекторы отстранили мужчину от управления машиной. Проведенное медицинское освидетельствование установило наличие у водителя алкогольного опьянения.
При этом в марте екатеринбуржца уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа и лишили водительских прав на один год и семь месяцев.
В этот раз Невьянский городской суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два года. Также суд конфисковал в доход государства принадлежащий осужденному автомобиль Volvo S60.
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