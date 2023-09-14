Студенты УрФУ жалуются на грядущие массовые отчисления должников





– говорится в паблике. «Время и возможность закрыть долги не дают, часть преподавателей еще не вышли на работу и связи с ними, чтобы исправить банально нет. В администрации об отчислениях известно несколько дней, но была просьба не предупреждать студентов (сотрудники деканатов сами ничего не понимают)»,





– отмечают в паблике URFU MEMES. «Да, долг есть долг, но отчислять без оповещения и возможности исправить (3 дня на закрытие долга, 2 из которых выходные). Студенты не знают, что им делать и куда обращаться»,





– сообщили в университете. «Важно: много частных случаев, вузовский учебный блок и институты разбираются с каждым из таких в индивидуальном порядке,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Студенты Уральского федерального университета пожаловались на грядущие массовые отчисления должников без предупреждения. На закрытие долгов якобы дается три дня.В паблике URFU MEMES во «ВКонтакте» сообщается, что учебный год для старших курсов начинается с 18 сентября. Отчисления тоже намечены на 18 сентября. Студенты утверждают, что с бюджета отчисляют даже за один долг, которому больше полугода.Студенты заявляют, что пересдачи назначены на вторник, среду и другие дни, а отчисления должны быть уже в понедельник.В телеграм-канале УрФУ сообщили, что уточняются детали приказа о представлении к отчислению тех, у кого скопилась задолженность.