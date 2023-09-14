Возрастное ограничение 18+
Студенты УрФУ жалуются на грядущие массовые отчисления должников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студенты Уральского федерального университета пожаловались на грядущие массовые отчисления должников без предупреждения. На закрытие долгов якобы дается три дня.
В паблике URFU MEMES во «ВКонтакте» сообщается, что учебный год для старших курсов начинается с 18 сентября. Отчисления тоже намечены на 18 сентября. Студенты утверждают, что с бюджета отчисляют даже за один долг, которому больше полугода.
Студенты заявляют, что пересдачи назначены на вторник, среду и другие дни, а отчисления должны быть уже в понедельник.
В телеграм-канале УрФУ сообщили, что уточняются детали приказа о представлении к отчислению тех, у кого скопилась задолженность.
В паблике URFU MEMES во «ВКонтакте» сообщается, что учебный год для старших курсов начинается с 18 сентября. Отчисления тоже намечены на 18 сентября. Студенты утверждают, что с бюджета отчисляют даже за один долг, которому больше полугода.
«Время и возможность закрыть долги не дают, часть преподавателей еще не вышли на работу и связи с ними, чтобы исправить банально нет. В администрации об отчислениях известно несколько дней, но была просьба не предупреждать студентов (сотрудники деканатов сами ничего не понимают)»,
– говорится в паблике.
Студенты заявляют, что пересдачи назначены на вторник, среду и другие дни, а отчисления должны быть уже в понедельник.
«Да, долг есть долг, но отчислять без оповещения и возможности исправить (3 дня на закрытие долга, 2 из которых выходные). Студенты не знают, что им делать и куда обращаться»,
– отмечают в паблике URFU MEMES.
В телеграм-канале УрФУ сообщили, что уточняются детали приказа о представлении к отчислению тех, у кого скопилась задолженность.
«Важно: много частных случаев, вузовский учебный блок и институты разбираются с каждым из таких в индивидуальном порядке,
– сообщили в университете.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Маршруты трех автобусов в Екатеринбурге продлили до Новокольцовского
14 сентября 2023
14 сентября 2023
В Свердловской области ожидается небольшое потепление
10 сентября 2023
10 сентября 2023
Родители учеников екатеринбургской школы, из которой уволились 20 учителей, потребовали встречи с директором
15 сентября 2023
15 сентября 2023
Отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге
11 сентября 2023
11 сентября 2023