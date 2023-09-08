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Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в эту субботу, 16 сентября, пройдет «Кросс нации». Ради проведения мероприятия будут перекрыты улицу Мира и проспект Ленина. Изменения повлияют и на схему движения общественного транспорта.
С 06.00 до 15.00 16 сентября закроют движение всех видов транспорта по улице Мира – от Малышева до Первомайской, и проспекту Ленина – от улицы Восточной до Мира. На этих участках также запретят парковку.
В связи с перекрытием с 06.00 до 15.00 закрывается движение троллейбусов по улицам Мира и Малышева – от Центральной гостиницы до конечной станции Академическая в обоих направлениях.
Троллейбус №36 будет курсировать от станции Химмаш по улицам Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского до Центральной гостиницы. В обратном направлении он поедет по улицам Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – до станции Химмаш.
Троллейбус №37 от станции Посадской поедет по улицам Посадской – Репина – Малышева – до Центральной гостиницы. В обратном направлении он будет курсировать по улицам Малышева – Репина – Посадской – до станции Посадской.
Движение трамваев с 06.00 до 15.00 будет закрыто по проспекту Ленина – от улицы Гагарина до Луначарского, а также по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова – от остановки Блюхера до конечной станции 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях. В связи с этим изменятся схемы движения трамваев №№ 4, 8, 11, 13, 15, 16, 18 и 23.
Ограничения коснутся и автобусов. Будет закрыто автобусное движение по улице Мира – от Малышева до Первомайской, и по проспекту Ленина – от улицы Восточной до Мира. Изменятся схемы движения автобусов №№ 27, 28, 36, 50, 54, 58, 60, 71, 75, 90, 94, 030, 054, 056, 070 и 082.
Как поедут трамваи и автобусы на время проведения забега, можно посмотреть на сайте мэрии.
С 06.00 до 15.00 16 сентября закроют движение всех видов транспорта по улице Мира – от Малышева до Первомайской, и проспекту Ленина – от улицы Восточной до Мира. На этих участках также запретят парковку.
В связи с перекрытием с 06.00 до 15.00 закрывается движение троллейбусов по улицам Мира и Малышева – от Центральной гостиницы до конечной станции Академическая в обоих направлениях.
Троллейбус №36 будет курсировать от станции Химмаш по улицам Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского до Центральной гостиницы. В обратном направлении он поедет по улицам Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – до станции Химмаш.
Троллейбус №37 от станции Посадской поедет по улицам Посадской – Репина – Малышева – до Центральной гостиницы. В обратном направлении он будет курсировать по улицам Малышева – Репина – Посадской – до станции Посадской.
Движение трамваев с 06.00 до 15.00 будет закрыто по проспекту Ленина – от улицы Гагарина до Луначарского, а также по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова – от остановки Блюхера до конечной станции 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях. В связи с этим изменятся схемы движения трамваев №№ 4, 8, 11, 13, 15, 16, 18 и 23.
Ограничения коснутся и автобусов. Будет закрыто автобусное движение по улице Мира – от Малышева до Первомайской, и по проспекту Ленина – от улицы Восточной до Мира. Изменятся схемы движения автобусов №№ 27, 28, 36, 50, 54, 58, 60, 71, 75, 90, 94, 030, 054, 056, 070 и 082.
Как поедут трамваи и автобусы на время проведения забега, можно посмотреть на сайте мэрии.
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