Миллион рублей заплатят за смертельное ДТП на территории Талицы водители грузовиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Талицкий районный суд вынес решение взыскать один миллион рублей с водителя и собственника грузового тягача, который стал причиной прошлогоднего смертельного ДТП. Эти деньги станут моральной компенсацией для мужа погибшей женщины.Трагедия произошла в июля 2022 года на автодороге между Екатеринбургом и Тюменью. Водитель грузового автомобиля «ГАЗ-3009К7» не выдержал необходимую дистанцию и стукнулся о следовавший впереди автомобиль марки «ВАЗ-21150». От удара легковушку вытолкнуло на встречную полосу, где по ней проехался тягач «MAN TGX». Основной вес махины пришёлся на пассажирскую сторону «ВАЗа», где сидела супруга водителя. Женщина скончалась на месте аварии.В мае водителя «ГАЗели» осудили и приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на двухгодичный срок. Сейчас же подоспел и вердикт суда по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда мужу погибшей женщины. Сотрудник прокуратуры Талицкого района требовал, что водитель «ГАЗели» и владелец тягача «MAN TGX» выплатили вдовцу миллион рублей. Суд это требование удовлетворил.Судебный акт не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.