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Миллион рублей заплатят за смертельное ДТП на территории Талицы водители грузовиков
Фото: Вечерние Ведомости
Талицкий районный суд вынес решение взыскать один миллион рублей с водителя и собственника грузового тягача, который стал причиной прошлогоднего смертельного ДТП. Эти деньги станут моральной компенсацией для мужа погибшей женщины.
Трагедия произошла в июля 2022 года на автодороге между Екатеринбургом и Тюменью. Водитель грузового автомобиля «ГАЗ-3009К7» не выдержал необходимую дистанцию и стукнулся о следовавший впереди автомобиль марки «ВАЗ-21150». От удара легковушку вытолкнуло на встречную полосу, где по ней проехался тягач «MAN TGX». Основной вес махины пришёлся на пассажирскую сторону «ВАЗа», где сидела супруга водителя. Женщина скончалась на месте аварии.
В мае водителя «ГАЗели» осудили и приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на двухгодичный срок. Сейчас же подоспел и вердикт суда по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда мужу погибшей женщины. Сотрудник прокуратуры Талицкого района требовал, что водитель «ГАЗели» и владелец тягача «MAN TGX» выплатили вдовцу миллион рублей. Суд это требование удовлетворил.
Судебный акт не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.
Трагедия произошла в июля 2022 года на автодороге между Екатеринбургом и Тюменью. Водитель грузового автомобиля «ГАЗ-3009К7» не выдержал необходимую дистанцию и стукнулся о следовавший впереди автомобиль марки «ВАЗ-21150». От удара легковушку вытолкнуло на встречную полосу, где по ней проехался тягач «MAN TGX». Основной вес махины пришёлся на пассажирскую сторону «ВАЗа», где сидела супруга водителя. Женщина скончалась на месте аварии.
В мае водителя «ГАЗели» осудили и приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на двухгодичный срок. Сейчас же подоспел и вердикт суда по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда мужу погибшей женщины. Сотрудник прокуратуры Талицкого района требовал, что водитель «ГАЗели» и владелец тягача «MAN TGX» выплатили вдовцу миллион рублей. Суд это требование удовлетворил.
Судебный акт не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.
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