Всероссийский марафон донорства костного мозга стартовал на Урале





– рассказал главный врач Службы крови Александр Орлов. «Чтобы вступить в отечественный Регистр достаточно сдать 2-3 миллилитра крови. Пройти несложную процедуру можно во всех подразделениях Областной станции переливания крови: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске. Больше 600 человек уже воспользовались этой возможностью и вступили в регистр костного мозга в наших центрах»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовал Всероссийский марафон донорства костного мозга «ДавайВступай». Городами-участниками акции стали Екатеринбург и Нижний Тагил.Акцию организовало Федеральное медико-биологическое агентство России. Марафон дистанцией 42 километра будет пробегать спортсмен Артём Алискеров. Он перенес лейкоз (рак крови) и 31 курс химиотерапии. Целью акции называют привлечение молодых людей к добровольному безвозмездному донорству.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что в Екатеринбурге маршрут прошел по основным достопримечательностям города. Вместе с марафоном в Ельцин Центре стартовала донорская акция #ДавайВступай! Мобильная бригада Станции переливания крови ФМБА России принимала горожан, желающих сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. За один день в реестр доноров костного мозга вступили около 150 екатеринбуржцев.Нижний Тагил примет эстафету в субботу, 16 сентября. Артём Алискеров начнет забег с 07.00 от Областной станции переливания крови. В 10.00 Служба откроет двери для всех желающих сдать кровь и биологический образец.Проект #ДавайВступай! стартовал 4 сентября. Он пройдет во всех регионах страны и завершится 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия».