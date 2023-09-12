В Екатеринбурге временно изменят схемы движения трех трамваев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Вторчермете временно закроют трамвайное движение. В связи с этим изменятся схемы движения трамваев №№ 9, 14 и 17.Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 00.00 16 сентября до 05.00 1 октября будет закрыто движение трамваев на участке от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая» в обоих направлениях. Это связано со строительством трамвайной линии в Солнечный.На время проведения работ трамваи будут ездить следующим образом:- № 9: станция метро «Ботаническая» – улица Юлиуса Фучика – 8 Марта – Титова – Вторчермет;- № 14: Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;- № 17: станция метро «Ботаническая» – улица Юлиуса Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Фармацевтический колледж (Кушвинская).