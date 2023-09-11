Тепло во все дома Свердловской области должны подать до 2 октября





– заявил Евгений Куйвашев. «До 2 октября весь жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры должны быть обеспечены теплом»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области социальные объекты и жилые дома должны подключить к теплу до 2 октября. Об этом заявили в департаменте информполитики региона.Губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства сообщил, что на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в этом году направлено более семи миллиардов рублей. На эти средства отремонтированы и заменены сети, сформирован запас топлива.Замгубернатора Сергей Швиндт рассказал, что в 27 муниципалитетах запуск отопления уже начался. Полностью отопление уже включили в Баженовском и Краснополянском сельских поселениях Байкаловского муниципального района и в Унже-Павинском сельском поселении.