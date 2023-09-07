Таможенники изъяли у пассажирки в аэропорту Кольцово 40 кг вещей премиальных брендов



Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления





– отметил начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин. «Количество вещей, их характеристики и модельный ряд, указывают, что данная партия одежды не является товаром для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажирки рейса Стамбул – Екатеринбург более 40 кг вещей премиальных брендов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, у жительницы Таджикистана в ходе досмотра обнаружили 10 новых сумок брендов CHRISTIAN DIOR, PRADA и YSL, плед и детские платья турецких производителей, 60 женских и детских костюмов премиальных европейских брендов. Общее количество товаров – 83.Пассажирка заявила, что 30 вещей – это ее личные вещи, бывшие в употреблении, а остальные – новые. Их стоимость составляет примерно 800 долларов. Часть вещей женщина везла своим детям в качестве подарков, а другие – для продажи.Женщина не была знакома с таможенными правилами, поэтому не заполняла пассажирскую декларацию. Товары изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.