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Таможенники изъяли у пассажирки в аэропорту Кольцово 40 кг вещей премиальных брендов
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажирки рейса Стамбул – Екатеринбург более 40 кг вещей премиальных брендов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, у жительницы Таджикистана в ходе досмотра обнаружили 10 новых сумок брендов CHRISTIAN DIOR, PRADA и YSL, плед и детские платья турецких производителей, 60 женских и детских костюмов премиальных европейских брендов. Общее количество товаров – 83.
Пассажирка заявила, что 30 вещей – это ее личные вещи, бывшие в употреблении, а остальные – новые. Их стоимость составляет примерно 800 долларов. Часть вещей женщина везла своим детям в качестве подарков, а другие – для продажи.
Женщина не была знакома с таможенными правилами, поэтому не заполняла пассажирскую декларацию. Товары изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, у жительницы Таджикистана в ходе досмотра обнаружили 10 новых сумок брендов CHRISTIAN DIOR, PRADA и YSL, плед и детские платья турецких производителей, 60 женских и детских костюмов премиальных европейских брендов. Общее количество товаров – 83.
Пассажирка заявила, что 30 вещей – это ее личные вещи, бывшие в употреблении, а остальные – новые. Их стоимость составляет примерно 800 долларов. Часть вещей женщина везла своим детям в качестве подарков, а другие – для продажи.
«Количество вещей, их характеристики и модельный ряд, указывают, что данная партия одежды не является товаром для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию»,
– отметил начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин.
Женщина не была знакома с таможенными правилами, поэтому не заполняла пассажирскую декларацию. Товары изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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