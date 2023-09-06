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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для благоустройства сквера на Восточной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на благоустройство сквера на улице Восточной. Обновленный сквер планируют открыть к концу октября.
В пресс-службе мэрии заявили, что в сквере должны установить 412 метров бортового камня, восстановить 206 квадратных метров газона, а также отремонтировать более 600 квадратных метров тротуара.
На благоустройство сквера мэрия готова потратить около 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются на сайте госзакупок до 20 сентября.
В пресс-службе мэрии заявили, что в сквере должны установить 412 метров бортового камня, восстановить 206 квадратных метров газона, а также отремонтировать более 600 квадратных метров тротуара.
На благоустройство сквера мэрия готова потратить около 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются на сайте госзакупок до 20 сентября.
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