Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для благоустройства сквера на Восточной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на благоустройство сквера на улице Восточной. Обновленный сквер планируют открыть к концу октября.В пресс-службе мэрии заявили, что в сквере должны установить 412 метров бортового камня, восстановить 206 квадратных метров газона, а также отремонтировать более 600 квадратных метров тротуара.На благоустройство сквера мэрия готова потратить около 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются на сайте госзакупок до 20 сентября.