Водителей автобусов в Екатеринбурге отчитали за нарушения ПДД





– Александр Порубенко. «В городе отмечается рост ДТП именно по вине водителей общественного транспорта, поэтому мы будем проводить мониторинг допускаемых нарушений ПДД водителями автобусов с помощью систем видеонаблюдения и работать по грубым нарушениям, таким как выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора. В случае выявления нарушений, будем их регистрировать и вызывать водителей для составления административных материалов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге руководство областной Госавтоинспекции встретилось с представителями коммерческих перевозчиков и заявило о росте числа ДТП по вине водителей автобусов.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что на встрече обсуждались вопросы роста числа ДТП с участием общественного транспорта, их причины и последствия. Также были показаны видеозаписи с регистраторов нарушений ПДД, допущенными водителями автобусов в разных районах Екатеринбурга.Замначальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Александр Порубенко заявил, что в этом году в регионе произошло 42 аварии с участием маршрутного транспорта, из них 33 – в Екатеринбурге.Основной вид аварии с участием автобусов – падение пассажиров в салоне транспортного средства.