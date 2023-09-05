Свердловский министр образования раскритиковал учителей за личные фото в соцсетях





– утверждает Биктуганов. «Если учитель себя считает учителем, он должен понимать, что, где бы он ни находился – в общественном месте, в социальных сетях – есть определенные ограничения. Есть те нормы морали, которые не позволяют нашему учителю себя таким образом вести»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов раскритиковал учителей, которые публикуют в социальных сетях личные фото.В эфире ОТВ Биктуганов заявил, что учителя, публикующие фотографии в купальниках или с шампанским, становятся предметом обсуждения. Он считает, что так преподаватели могут спровоцировать «и родителей, и общество, и школьников на некие негативные вещи относительно самого же учителя».Министр отметил, что не советует учителям «выставлять себя на всеобщее обсуждение». Он считает, что преподаватель таким образом «порочит» себя и все педагогическое сообщество.Юрий Биктуганов добавил, что министерство образования не может контролировать соцсети учителей, но у директоров есть право оценивать соцсети человека при приеме его на работу.