Улица имени героя Великой Отечественной войны может появиться в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Верхняя Пышма Свердловской области грядут топонимические изменения. В связи с появлением новых объектов дорожно-уличной сети, там начали придумывать и обсуждать названия новым улицам.Большинство новых улиц образуются в районе озера Ключи. В имеющемся проекте они обозначены как улицы Родниковая, Молодёжная и Озёрная и появятся в результате застройки теперешних сельскохозяйственных земель жилыми домами (ну, то есть, поля опять будут застраиваться «человейкниками»). Ещё одна улица располагается в юго-западной части Верхней Пышмы, обеспечивает транспортные связи проектируемых районов жилой застройки, а также сложившегося района «Молебка» с ЕКАД, — поясняет портал города Верхняя Пышма «ГрифонИнфо». Её предлагают назвать улицей Михаила Томилова, героя Великой Отечественной войны, который родился в Туринском районе Свердловской области.Впрочем, жители Верхней Пышмы ещё могут изменить названия будущих улиц. Согласно одному из пунктов «Положения о наименовании улиц, площадей и иных градостроительных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма», присвоение наименований градостроительным объектам улично-дорожной сети осуществляется с учетом мнения граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории того населенного пункта городского округа, где находится объект. Чиновники городского округа ждут писем с замечаниями и предложениями, которые можно отправлять и в электронном виде, воспользовавшись «мылом» kontakt@movp.ru. Сбор мнений граждан будет проходить до 22 сентября.