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Двести тысяч рублей необходимо на вакцинацию подопечных екатеринбургской «Кляксы»
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Обычно екатеринбургский приют для травмированных животных «Клякса» обращается за помощью в лечении конкретной кошки или собаки, получившей страшные увечья или подхватившей не менее страшную болезнь. Сегодня — исключение, когда помощь требуется сразу всем подопечным приюта, причём, относительно здоровым (или, правильнее сказать, насколько возможно вылеченным).
Стоит добавить, что в большой скученности животных даже самая слабенькая инфекция может превратиться в масштабную эпидемию. Для некоторых болезней даже есть «народные» названия, включающие в себя слово «питомничий» (питомничий кашель, например). В зооприютах и питомниках инфекционная болезнь моментально передаётся от больного животного здоровому, вернуться от заболевшего к уже выздоравливающему или пробудить в ослабленных организмах другие «дремавшие» болезни. Именно поэтому вакцинация и гельминтезация – дело важное и необходимое. Но и домашним питомцам прививки необходимы, даже если те не ходят гулять на улицу (вирус может сам названо нагрянуть в гости.
Между тем, ветеринарные врачи Екатеринбурга говорят, что в городе в этом году свирепствуют панлейкопения и собачий парвовирус. Эти вирусные заболевания и без того были одними из самых опасных (так, панлейкопения, по наблюдениям специалистов, часто «выкашывает» от 90 до 100 процентов кошачьего «прайда»), а мутировав они стали очень коварными. Многие, даже самые эффективные методики лечения стали давать сбои, а животное может внезапно ослабнуть и умереть даже после того, «выздоровело».
Реквизиты для оказания помощи приюту Клякса»:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Осень пора инфекций. У нас подошел срок плановой вакцинации и гильментизации животных. Только на то количество постоянно проживающих кошек (а их у нас более 300) необходимо порядка 200 000. Мы понимаем , что такую сумму собрать и скопить невыполнимая задача, поэтому проводим поэтапную обработку/вакцинацию, исходя из наличия средств. Просим помочь нам в закупе вакцин хотя бы для кошек». Так поясняют нужду сотрудники приюта.
Стоит добавить, что в большой скученности животных даже самая слабенькая инфекция может превратиться в масштабную эпидемию. Для некоторых болезней даже есть «народные» названия, включающие в себя слово «питомничий» (питомничий кашель, например). В зооприютах и питомниках инфекционная болезнь моментально передаётся от больного животного здоровому, вернуться от заболевшего к уже выздоравливающему или пробудить в ослабленных организмах другие «дремавшие» болезни. Именно поэтому вакцинация и гельминтезация – дело важное и необходимое. Но и домашним питомцам прививки необходимы, даже если те не ходят гулять на улицу (вирус может сам названо нагрянуть в гости.
Между тем, ветеринарные врачи Екатеринбурга говорят, что в городе в этом году свирепствуют панлейкопения и собачий парвовирус. Эти вирусные заболевания и без того были одними из самых опасных (так, панлейкопения, по наблюдениям специалистов, часто «выкашывает» от 90 до 100 процентов кошачьего «прайда»), а мутировав они стали очень коварными. Многие, даже самые эффективные методики лечения стали давать сбои, а животное может внезапно ослабнуть и умереть даже после того, «выздоровело».
Реквизиты для оказания помощи приюту Клякса»:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
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