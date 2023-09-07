На трассе Пермь – Екатеринбург снова ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 285-м километре трассы Пермь – Екатеринбурге 13 и 14 сентября ограничат движение транспорта из-за ремонта путепровода.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что движение будет ограничено сегодня, 13 сентября, с 22.00 до 23.15, а также завтра, 14 сентября, с 00.00 до 06.15 и с 22.00 до 23.15.Ограничения связаны с проведение работ по монтажу балок пролетных строений при капитальном ремонте путепровода на 285-м километре Пермского тракта.Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом указанных ограничений.