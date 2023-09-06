Возрастное ограничение 18+
Часть Шарташского лесопарка закроют для екатеринбуржцев до конца осени
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца осени закроют для посетителей часть Шарташского лесопарка. Об этом предупредили в группе «Шарташский лесной парк» во «ВКонтакте».
На этой неделе в парке начнется благоустройство территории вокруг Универсальной площадки. В рамках благоустройства в парке сделают дорожки, посадят газон и высадят деревья.
Закончить строительные работы планируют до 30 ноября.
На этой неделе в парке начнется благоустройство территории вокруг Универсальной площадки. В рамках благоустройства в парке сделают дорожки, посадят газон и высадят деревья.
«На период строительных работ просим отказаться от посещения данной локации!»
– говорится в сообщении группы.
Закончить строительные работы планируют до 30 ноября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сквер на Амундсена в Екатеринбурге планируют благоустроить
06 сентября 2023
06 сентября 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова
07 сентября 2023
07 сентября 2023
Улицу Крестинского в Екатеринбурге перекроют на месяц
11 сентября 2023
11 сентября 2023