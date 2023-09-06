Часть Шарташского лесопарка закроют для екатеринбуржцев до конца осени



Фото: «Шарташский лесной парк» / vk.com





– говорится в сообщении группы. «На период строительных работ просим отказаться от посещения данной локации!»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до конца осени закроют для посетителей часть Шарташского лесопарка. Об этом предупредили в группе «Шарташский лесной парк» во «ВКонтакте».На этой неделе в парке начнется благоустройство территории вокруг Универсальной площадки. В рамках благоустройства в парке сделают дорожки, посадят газон и высадят деревья.Закончить строительные работы планируют до 30 ноября.