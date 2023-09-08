В центре Екатеринбурга перекроют две улицы ради проведения «Бокс забега»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В эту субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге пройдет «Бокс забег». В связи с этим будут перекрыты две улицы в центре города. Также изменятся схемы движения автобусов.Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 07.00 до 20.00 закроют движение транспорта по улице Бориса Ельцины – от Челюскинцев до 8 Марта, и по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до проспекта Ленина. Стоянка автомобилей на этих улицах также будет запрещена.Объезд закрытых участков организуют по проспекту Ленина и улице Карла Либкнехта, а со стороны железнодорожного вокзала – по улицам Челюскинцев и Маршала Жукова.С 07.00 до 20.00 также изменятся схемы движения автобусных маршрутов:- №57а в оба направления будет курсировать по улицам 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – переулок Невьянский, далее по маршруту;- №043 поедет по улицам Челюскинцев – Московской – проспекту Ленина (обратно проспект Ленина – улица Маршала Жукова – Челюскинцев) – Репина – Металлургов – Ново-Московскому тракту – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московскому тракту – поселок Северка;- №45 поедет по Челюскинцев – Московской – проспект Ленина (обратно проспект Ленина – Маршала Жукова – Челюскинцев) – Репина – Посадской – Белореченской – Волгоградской – Ясной – Бардина – Серафимы Дерябиной – Объездной – Светлореченской – Соболева.Мероприятие «Бокс забег» проводится для популяризации легкой атлетики среди екатеринбуржцев и пропаганды здорового образа жизни.