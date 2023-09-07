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Улицу Крестинского в Екатеринбурге перекроют на месяц
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Крестинского – от здания №25/1 до здания №33/1.
Перекрытие необходимо для строительства тепловой сети. Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 октября.
Движение транспорта на время перекрытия организуют по схеме: съезд на улицу 8 Марта – улица 8 Марта – улица Академика Шварца.
Перекрытие необходимо для строительства тепловой сети. Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 октября.
Движение транспорта на время перекрытия организуют по схеме: съезд на улицу 8 Марта – улица 8 Марта – улица Академика Шварца.
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