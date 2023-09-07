Улицу Крестинского в Екатеринбурге перекроют на месяц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Крестинского – от здания №25/1 до здания №33/1.Перекрытие необходимо для строительства тепловой сети. Ограничения будут действовать с 20 сентября по 20 октября.Движение транспорта на время перекрытия организуют по схеме: съезд на улицу 8 Марта – улица 8 Марта – улица Академика Шварца.