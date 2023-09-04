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В МВД пообещали проверить угрожавшего подростку полицейского из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Житель Нижнего Тагила обвинил местного участкового в угрозах его 14-летнему сыну. По словам родителя, полицейский пригрозил подростку физической и сексуализированной расправой. В МВД пообещали провести проверку.
По данным портала «Е1», у подростка произошел конфликт с девушкой, которая, как утверждается, оказалась родственницей нижнетагильского участкового. После этого полицейский якобы написал мальчику во «ВКонтакте» и забил «стрелку».
Со слов юноши, участковый «выловил» его на проспекте Вагоностроителей около 19.00, и был он не один. Подросток утверждает, что полицейский подошел к нему вместе с молодым человеком, которому было на вид 20 лет, и стал озвучивать угрозы. Школьник уверен, что с ними были еще два человека, но они остались в машине. Заступился за мальчика его друг, который по счастливому стечению обстоятельств проходил рядом.
После этой встречи семья подростка обратилась в полицию. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» заявили, что по факту случившегося была организована проверка.
По данным портала «Е1», у подростка произошел конфликт с девушкой, которая, как утверждается, оказалась родственницей нижнетагильского участкового. После этого полицейский якобы написал мальчику во «ВКонтакте» и забил «стрелку».
Со слов юноши, участковый «выловил» его на проспекте Вагоностроителей около 19.00, и был он не один. Подросток утверждает, что полицейский подошел к нему вместе с молодым человеком, которому было на вид 20 лет, и стал озвучивать угрозы. Школьник уверен, что с ними были еще два человека, но они остались в машине. Заступился за мальчика его друг, который по счастливому стечению обстоятельств проходил рядом.
После этой встречи семья подростка обратилась в полицию. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» заявили, что по факту случившегося была организована проверка.
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