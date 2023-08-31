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Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 10 сентября
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде до 10 сентября. Завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание»,
– предупреждают спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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