В Новый год жители Нижнего Тагила будут водить хороводы среди русских букв

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы до Нового года далеко, но уже самое время начинать готовиться к его празднованию, если речь идёт не о семейных посиделках а о городском гулянии. В Нижнем Тагиле, например, уже выбирают тему для главного ледового городка. И пока что горадминистрация склоняется к тому, что ею станет русский алфавит, — как сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».Идея оформить тагильский ледовый город на Театральной площади в «алфавитной» стилистике появилась потому, что 2023 году Нижний Тагил побывал столицей «Тотального диктанта», ежегодной просветительской акция, в ходе которой любой желающий может узнать собственные познания в грамматике и правописании. Титул столицы «Тотального диктанта» переходящий, а посвятить ему ледовый городок — хороший способ закрепить это событие в народной памяти.По словам начальника управления культуры администрации города Нижний Тагил Светланы Юрчишиной, горки, снежные лабиринты, ходы и прочие архитектурные элементы на Театральной площади будут сооружены в виде 33 букв русского алфавита. Но это, если на данной теме для ледового городка и остановятся. А это не обязательно так, ведь обсуждение новогодней тематики только началось.