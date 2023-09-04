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Три сотни человек съедутся в Екатеринбург для обсуждения экологии водных объектов

20.13 Пятница, 8 сентября 2023
Фото: Юлия Кольтенберг
Мэрия Екатеринбурга анонсировала проведение на следующей недели масштабной конференции, участники которой обсудят новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, продление до 2030 года программы «Чистая вода» и модернизацию российских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. В уральскую столицу на это мероприятие съедутся 300 человек из 55 субъектов Российской Федерации.

Конференция водоканалов в Екатеринбурге будет проводится уже в 15 раз. По времени займёт она четыре дня, с 12 по 15 сентября. В деловой части её программы двух первых дней заявлено участие «очень важных персон», включая одного полпреда Уральского федерального округа, одного сенатора Совета Федерации и одного тюменского мэра Екатеринбурга. Среди прочих участников — руководители ФАС России, Росприроднадзора и Роспотребнадзора Свердловской области. Сии высокопоставленные лица в первую очередь обсудят строительство очистных сооружений на большинстве российских рек. Такие перспективы рисует новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов страны. Исполнение программы (а, стало быть, и финансы на это) собираются возложить на российские водоканалы. Не менее важными темами конференции станут федеральный проект «Чистая вода» (проще говоря, чиновники подумают над тем, где брать для народонаселения страны годную для питья воду) и цифровизация сферы водоснабжения и водоотведения.

Для Екатеринбурга экология водных объектов — больной вопрос. Проведение конференции на данные темы как нельзя кстати пришлось на данный период, когда горожане в ужасе хватаются за головы из-за появления купально-помывочного комплекса на древнейшем озере и в неменьшем ужасе узнают о планах заковать городскую реку в бетон. Вот только эти темы вряд ли хоть как-то всплывут в дни заявленной конференции. Очень уж неудобно будет обсуждать подобные «экологические» прожекты в присутствии людей, которые за них «топят».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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