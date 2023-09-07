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На выходных в Свердловской области ожидается похолодание
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается похолодание. Еще в субботу температура воздуха поднимется до 21°С, а уже с воскресенья начнет снижаться. Ожидаются дожди и сильный ветер.
В субботу, 9 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 1°С. Днем 16…21°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 17…19°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 10 сентября, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на севере и юге небольшой дождь, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью 6…11°С, днем 14…19°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, дождь. Ночью 9…11°С, днем 14…16°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 9 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 1°С. Днем 16…21°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 17…19°С. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 10 сентября, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на севере и юге небольшой дождь, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью 6…11°С, днем 14…19°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, дождь. Ночью 9…11°С, днем 14…16°С. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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