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Свердловчан предупредили о сильном ветре
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, завтра, 9 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 9 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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