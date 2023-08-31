Свердловчан предупредили о сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра, 9 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.