В Екатеринбурге планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до 2045 года планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на данные из Генплана развития города.Согласно Генеральному плану, до 2045 года в Екатеринбурге должны построить и реконструировать более 60 мостов и около 20 надземных пешеходных переходов.При этом будут ликвидированы путепровод через ж/д пути на улице Хлебной, путепровод через ж/д пути на улице Машинистов, надземный пешеходный переход через ж/д пути от улицы Кимовской и надземный пешеходный переход через Егоршинский подход вдоль улицы Блюхера.