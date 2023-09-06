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В Екатеринбурге планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до 2045 года планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на данные из Генплана развития города.
Согласно Генеральному плану, до 2045 года в Екатеринбурге должны построить и реконструировать более 60 мостов и около 20 надземных пешеходных переходов.
При этом будут ликвидированы путепровод через ж/д пути на улице Хлебной, путепровод через ж/д пути на улице Машинистов, надземный пешеходный переход через ж/д пути от улицы Кимовской и надземный пешеходный переход через Егоршинский подход вдоль улицы Блюхера.
Согласно Генеральному плану, до 2045 года в Екатеринбурге должны построить и реконструировать более 60 мостов и около 20 надземных пешеходных переходов.
При этом будут ликвидированы путепровод через ж/д пути на улице Хлебной, путепровод через ж/д пути на улице Машинистов, надземный пешеходный переход через ж/д пути от улицы Кимовской и надземный пешеходный переход через Егоршинский подход вдоль улицы Блюхера.
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