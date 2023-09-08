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Отопительный сезон начнется в Екатеринбурге с 11 сентября
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отопительный сезон начнется с 11 сентября. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Сначала отопление включат в социальных учреждениях. Затем тепло поступит и в многоквартирные дома.
«Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно»,
– написал Орлов в своем телеграм-канале.
Сначала отопление включат в социальных учреждениях. Затем тепло поступит и в многоквартирные дома.
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