Отопительный сезон начнется в Екатеринбурге с 11 сентября





– написал Орлов в своем телеграм-канале. «Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отопительный сезон начнется с 11 сентября. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.Сначала отопление включат в социальных учреждениях. Затем тепло поступит и в многоквартирные дома.